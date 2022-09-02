Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. До 10 сентября Росавиация продлила ограничение полётов в международный аэропорт Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Ростовской области 2 сентября.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полеты в/из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 10 сентября. Данные меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла для гражданских самолётов часть воздушного пространства юга и центра России из-за специальной военной операции на территории бывш. УССР.