Чита, 2 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Комитет образования Читы известил о проведении проверки по факту вручения грамот с гербом киевских террористов воспитанникам одного из детских садов города. По данным пресс-службы министерства образования Забайкальского края, более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после.

Иван Шилов ИА REGNUM «Почётная грамота»

Как сообщало ИА REGNUM, грамоты с неуместным изображением детям раздали по итогам конкурса «Мистер и мисс лето — 2022». После того, как родители их рассмотрели, возник скандал. В детском саду попросили вернуть грамоты, взамен пообещали другие. В соцсетях появились мнения, что это была спланированная диверсия.

Напомним также, что в Алтайском крае замяли скандал с рассылкой садистского антироссийского мультфильма про Ваню и Колю, который едва не показали школьникам МБОУ «Бобровская СОШ».

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