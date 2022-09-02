Москва, , 09:46 — REGNUM В России на выпуск гражданских самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 планируется дополнительно выделить более 5 млрд рублей. Об этом говорится в перечне предложений Минпромторга по внесению изменений в федеральный бюджет на 2022 год и на период 2023 и 2024 гг., передаёт ТАСС.

Sukhoi Superjet 100 Marina Lystseva

Так, Минпромторг России предлагает увеличить в 2022 году бюджетные ассигнования до 5 млрд 139 млн 600 тыс. рублей в виде имущественного взноса РФ для реализации проектов гражданского авиастроения.

Средства планируется направить госкорпорации «Ростех», а от неё — в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), которая находится под управлением «Ростеха» и выпускает оба самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, мощности производства авиалайнеров МС-21 в Иркутске будут поэтапно наращиваться до выпуска 72 самолётов в год.

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