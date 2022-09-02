Лысьва, Пермский край, 2 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Лысьве Пермского края суд рассмотрел дело о незаконной рубке деревьев, ущерб от которой превысил 18 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

Рубка деревьев

В преступлении обвинили двух человек: судимого ранее мужчину и женщину. Осенью 2020 года произведена рубка 890 деревьев. Использовались бензопилы. Организатором незаконной рубки выступила женщина.

Свою вину фигуранты не признали. Мер по возмещению ущерба не предприняли.

Суд признал злоумышленников виновными в незаконной рубке в особо крупном размере. Организатору назначено четыре года лишения свободы. Наказание отсрочено до достижения её ребёнком 14 лет. Исполнитель приговорён к трём с половиной годам. По совокупности приговоров окончательное наказание составило пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Причиненный преступлением ущерб взыскан с виновных солидарно в пользу минприроды Пермского края.