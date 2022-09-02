Уфа, , 09:53 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий Башкирии (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) за январь-июнь 2022 года в действующих ценах составил 231,5 млрд рублей или 150,9% к аналогичному периоду 2021 года. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Башстата.

Рост (сс) geralt

Сообщается, что 794 предприятия получили прибыль в размере 250,2 млрд рублей, а 287 организаций — убыток на сумму 18,7 млрд рублей.

«Наибольшая сумма сальдированной прибыли получена организациями, осуществляющими деятельность в обрабатывающих производствах — 166,0 млрд рублей (151,7% к январю-июню 2021 г.), торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 20,4 млрд рублей (178,2%), обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха — 11,9 млрд рублей (126,5%), добыче полезных ископаемых — 11,6 млрд рублей (119,1%), профессиональной, научной и технической деятельности — 10,6 млрд рублей (179,1%)», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в республике за январь-июнь 2022 года увеличилась доля прибыльных предприятий (до 73,5% против 71,3% за аналогичный период 2021 года).

Сообщается, что суммарная задолженность по обязательствам предприятий на конец июня текущего года составила 1371,1 млрд рублей, при этом доля просроченной задолженности составляет 2,6%.

«В общем объеме суммарной задолженности 806,3 млрд рублей — кредиторская задолженность, из нее 3,9% — просрочено. Дебиторская задолженность организаций сложилась в сумме 1048,3 млрд рублей, из неё просрочено 53,9 млрд рублей или 5,1%», — говорится в сообщении пресс-службы.