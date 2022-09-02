Кишинёв, , 09:43 — REGNUM Российская сторона при обсуждении продления соглашения о поставках газа в Молдавию пыталась поднять другие темы, но Кишинёв не был готов идти на уступки ради низкой цены. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду на телеканале PRO TV.

Майя Санду European People's Party

Она отреагировала на заявления экс-президента Молдавии, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Он неоднократно призывал Санду отправиться лично в Москву и договориться о низкой цене на газ. Молдавский лидер отметила, что в этом случае придется соглашаться на дополнительные условия.

«Российская Федерация пыталась открыть тему для других вопросов в том же обсуждении с газовым контрактом. Мы сказали, что это разные вещи, и мы не хотели вступать в дискуссию», — сказала Санду.

Ведущая спрашивала, какую тему поднимала российская сторона, не касалось это Приднестровья, но президент не ответила, заявляя только, что молдавская сторона отказывалась обсуждать что-либо, кроме газа.

Напомним, Молдавия при правительстве Партии социалистов приобретала газ в РФ по цене от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В сентябре она составила $1183 за 1 тыс. кубометров.

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