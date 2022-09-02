Воронеж, 2 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для международного аэропорта «Воронеж» до 10 сентября, об этом сообщила пресс-службе Росавиации 2 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

Режим временного ограничения для аэропорта Воронежа, а также ещё десяти российских аэропортов продлён до 03:45 10 сентября.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — уточнили в Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение полётов для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты действует с 24 февраля 2022 года. Ранее правительством России были выделены субсидии для поддержки аэропортов.