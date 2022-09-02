Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, обвиняемый в мошенничестве по предварительному сговору. Мужчина выманил у пенсионерки около 1 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мошенник Metapop.com

В 2021 году пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил, что её внучка якобы устроила ДТП, в котором пострадал человек. При этом для разрешения конфликта он предложил свердловчанке передать ныне осуждённому сначала 700 тыс. рублей, а затем ещё 200 тыс. рублей и 1 тыс. долларов США. В итоге пожилая свердловчанка лишилась около 970 тыс. рублей, поверив мошенникам.

Уральца приговорили к одному году девяти месяцам лишения свободы. Суд также обязал его возместить пенсионерке сумму ущерба.