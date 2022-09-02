Москва, 2 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и страны Евросоюза не хотят снимать ограничения на российский экспорт и тем самым мешают снижению цен на продовольствие на мировом рынке, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Несмотря на нелегитимные (ограничительные меры) Запада, Россия выполняла и будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток», — сказал он РИА Новости.

Дипломат уточнил, что для полной нормализации ситуации необходимо снять все транспортные и страховые ограничения на российский экспорт и обеспечить свободное проведение платежей. Пока же США и ЕС этого делать не хотят, препятствуя насыщению глобального продовольственного рынка и снижению цен, заключил он.