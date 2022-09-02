Тель-Авив, Израиль, 2 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Израиль «играет с огнем», нанося авиаудары по территории Сирии. Об этом заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал аль-Мекдад, сообщает информационное агентство SANA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Так, глава МИД отреагировал на атаки израильских военно-воздушных сил по окрестностям Дамаска и международному аэропорту города Алеппо. Аль-Мекдад считает, что Израиль угрожает безопасности на Ближнем Востоке.

Министр также предупредил, что Сирия «не будет молчать» в связи с нападениями Израиля, и еврейское государство «рано или поздно заплатит за содеянное».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября спикер ливанского парламента Набих Берри призвал запретить Израилю использовать ливанское воздушное пространство из-за атаки на объекты в Сирии.