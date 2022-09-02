Красноярск, , 09:39 — REGNUM В южных районах Красноярского края ночью 3 сентября местами ожидаются сильные дожди, грозы, град. Также прогнозируется сильный северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на информацию синоптиков.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

На выходных (3-4 сентября) в центральных и южных районах края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 5 °С. В окрестностях Красноярска 3 сентября прогнозируются заморозки до -2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов Сибири со 2 по 5 сентября ожидается высокая пожароопасность. Прогноз распространяется на Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай.

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