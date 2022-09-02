В Ярославской области больше детей отдохнули в летних лагерях
Ярославль, 2 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2022 году отдохнули в оздоровительных лагерях 50 492 ребёнка — это почти на семь тысяч человек больше, чем годом ранее. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
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Оздоровительный лагерь имени Матросова
Рост числа отдохнувших власти связывают с отменой коронавирусных ограничений. Всего в регионе этим летом работало 475 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 24 загородных лагеря. В загородных лагерях побывали 23 065 детей.
На территории области действовала федеральная программа «Детский кешбэк». По этой программе в загородные лагеря региона было приобретено более 12,5 тысячи путевок.