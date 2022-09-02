Петрозаводск, 2 сентября 2022, 09:40 — REGNUM Уроженец Республики Карелия, старшина контрактной службы Сергей Суслонов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.
Глава республики сообщил, что Суслонов был жителем города Сортавала. Он погиб на Донбассе 25 августа 2022 года.
«Приношу искренние соболезнования маме Сергея, Ирине Александровне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал Парфенчиков.
С начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР Карелия, по данным властей региона, погиб 31 военнослужащий из республики.
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