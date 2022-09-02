Петрозаводск, 2 сентября 2022, 09:40 — REGNUM Уроженец Республики Карелия, старшина контрактной службы Сергей Суслонов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Старшина контрактной службы Сергей Суслонов
Старшина контрактной службы Сергей Суслонов
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Глава республики сообщил, что Суслонов был жителем города Сортавала. Он погиб на Донбассе 25 августа 2022 года.

«Приношу искренние соболезнования маме Сергея, Ирине Александровне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал Парфенчиков.

С начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР Карелия, по данным властей региона, погиб 31 военнослужащий из республики.

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