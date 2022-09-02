Петрозаводск, 2 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Уроженец Республики Карелия старшина контрактной службы Сергей Суслонов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте» Старшина контрактной службы Сергей Суслонов

Глава республики сообщил, что Суслонов был жителем города Сортавала. Он погиб в Донбассе 25 августа 2022 года.

«Приношу искренние соболезнования маме Сергея, Ирине Александровне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал Парфенчиков.

С начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР, по данным властей региона, погиб 31 военнослужащий из республики.