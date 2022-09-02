Сеул, , 09:36 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ встретился 2 сентября со специальным докладчиком ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи представитель Южной Кореи пообещал принимать активные усилия по решению проблемы прав человека в КНДР, выразив сожаление по поводу того, что данный вопрос был «забыт» при предыдущей либеральной администрации Мун Чжэ Ина.

Он напомнил, что нынешний президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уделяет ситуации с правами человека не меньше внимания, чем проблеме денуклеаризации и улучшению отношений между Сеулом и Пхеньяном. Министр также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности лиц, «причастных к ухудшению ситуации с правами человека в Северной Корее».

В свою очередь, Сэлмон отметила, что права человека являются необходимым условием для обеспечения мира, а также добавила, что Южная Корея и ООН преследуют единую цель по улучшении ситуации с правами человека в КНДР.

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