Якутск, 2 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Пожилая жительница Якутии заблудилась в лесу, когда ходила за грибами. Пенсионерка четверо суток питалась ягодами и бродила по тайге, сообщил телеграм-канал службы спасения республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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Поиски якутянки вели с 28 августа в течение пяти дней. Обнаружили женщину в лесу, недалеко от того места, где она потерялась. Поиски усложнило то, что с собой пожилая женщина не взяла сотовый телефон. Спасатели и добровольцы искали её в том числе с помощью беспилотников и на лодках.

Состояние здоровья пенсионерки оценивается как удовлетворительное. Якутянка питалась ягодами, пила воду из ручьёв, ночевала в стволе выгоревшего дерева и видела медведя. Как рассказала в соцсетях её дочь, женщина простыла, температурит и кашляет, но от госпитализации отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20–21 августа спасатели Якутии вывели из лесу четверых грибников и нашли трёх человек, с которыми не было связи. Сейчас в республике ищут рыбаков из Усть-Янского района, которые ушли на лодках в море Лаптевых и не вернулись.