Москва, , 21:17 — REGNUM Филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны России завершён плановый завоз твёрдого котельного топлива в отдалённые и труднодоступные объекты Северного флота в Арктике. Все теплогенерирующие объекты, которые входят в зону ответственности Северного флота, обеспечены запасом топлива. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Северный завоз Belomortrans.ru

В рамках навигационного завоза на отдалённые объекты Северного флота на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана доставлено более 1490 тонн топлива. Такое количество запасов обеспечит бесперебойную работу угольных котельных на период всего отопительного сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, в рамках «северного завоза» доставлено более 37 тыс. тонн грузов различного назначения. План выполнен на 92%.

Читайте также: Северный завоз в отдалённые гарнизоны ВВО завершится в сентябре