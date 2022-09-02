Симферополь, , 09:34 — REGNUM В сумму более 700 млн рублей оценён предварительно ущерб от происшествий на военных объектах в Новофёдоровке и Майском в Крыму. Об этом 1 сентября в эфире телеканала «Миллет» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Он сообщил, что для получения субсидии в правительство России заявлен общий объём ущерба в 700 млн рублей. При этом оценка причинённого ущерба ещё ведётся, завершить её планируется в первых числах сентября.

В общей сложности в результате происшествий на территории Республики Крым пострадало более четырёх тысяч объектов — это и частные дома, в том числе на территории садовых товариществ, и многоквартирные жилые дома, и социальные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа взрывы прогремели на военном аэродроме в посёлке Новофёдоровка в Сакском районе Крыма, причиной в Минобороны РФ назвали детонацию нескольких авиационных боприпасов. 16 августа в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы на площадке хранения в воинской части. В российском военном ведомстве тогда заявили о диверсии.