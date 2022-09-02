Казань, 2 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Татарии с начала действия закона о «гаражной амнистии» (с 1 сентября 2021 года) оформлены права собственности в отношении 2,2 тыс. объектов гаражного назначения и 1,6 тыс. земельных участков. Об этом сообщила заместитель руководителя Росреестра РТ Лилия Бурганова.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Гаражи

«Жители республики могут бесплатно оформить в собственность не только гаражи, но и расположенные под ними земельные участки. Сделать это можно по упрощённой схеме в течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года. С начала действия закона в нашем регионе по «гаражной амнистии» уже зарегистрировано более 3,5 тыс. объектов недвижимости», — уточнила она.

Лидируют по оформлению в собственность по «гаражной амнистии» города Казань и Набережные Челны (по 800 объектов), в Альметьевском районе зарегистрировано около 730 объектов, в Чистопольском — 434.

В ведомстве напоминают, что под амнистию не попадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, разборные металлические гаражи, а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных зданиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий комплексное регулирование деятельности гаражных объединений.

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