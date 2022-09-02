Донецк, 2 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли четыре человека, сообщили 2 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За минувшие сутки, с 08.00 1 сентября до 08.00 2 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека, еще восемь мирных жителей получили ранения, включая двоих детей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 киевских националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР.

Читайте также: ВКС России ликвидировали свыше 100 киевских карателей в ДНР