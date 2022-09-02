Иркутск, , 09:31 — REGNUM В Иркутской области расширили перечень граждан, имеющих право на бесплатный проезд на всех видах транспорта в городском и пригородном сообщении, сообщает 2 августа телеграм-канал правительства региона со ссылкой на соответствующий документ, подписанный первым заместителем губернатора Константином Зайцевым.

В общественном транспорте Mos.ru

Дополнительную меру социальной поддержки установили для граждан России, удостоенным звания Героя Российской Федерации и членам их семей.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 19 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тулуне 1 сентября состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание будущей улицы, названной в честь Героя России, генерала армии Евгения Зиничева. Эта улица появится в строящемся микрорайоне Березовая Роща.

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