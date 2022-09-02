Чусовой, Пермский край, , 09:31 — REGNUM В Чусовом Пермского края избрана мера пресечения в отношении фигуранта резонансного уголовного дела об убийстве 23-летней горожанки, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Godekan.com

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину под стражу. В ближайшее время пермяку предъявят обвинение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23-летняя пермячка ушла из дома 26 августа, она посетила ночной клуб и после этого пропала. Горожанку искали два дня. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу.

По подозрению в совершении убийства задержали ранее судимого местного жителя 1996 года рождения. Он уже дал признательные показания. Известно, что мужчина освободился из мест лишения свободы в мае 2022 года.

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