Джакарта, , 09:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что «фонд финансового посредничества» был собран на сумму $1,4 млрд, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

«В настоящее время получены обязательства на сумму 1,4 миллиарда долларов США», — заявила глава МИД Индонезии на слушаниях в комиссии I парламента.

Фонд финансового посредничества является соглашением стран, входящих в G20. Глава МИД Индонезии подчеркнула, что одним из конкретных обязательств, которые были получены от стран G20, является соглашение о формировании фонда, а именно о подготовке средств для усиления готовности к пандемиям.

В ходе встречи Ретно Марсуди также рассказала о ходе подготовки к саммиту G20 на Бали.

«В августе, сентябре и октябре 2022 года состоится 14 министерских встреч G20», — заявила глава МИД Индонезии.

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