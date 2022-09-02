Москва, 2 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России ещё на неделю — до 10 сентября. Об этом 2 сентября сообщили в ведомстве.

(сс) Adrian Pingstone Самолет

Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее режим ограничения полётов самолётов на юг России действовал до 4 сентября.

ИА REGNUM сообщало, Россия закрыла воздушное пространство на юге и в центральной части страны закрыла с 24 февраля 2022 года.

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