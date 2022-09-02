Новая Каховка, Бывш. УССР, , 09:24 — REGNUM В Херсонской области разрушен водный элеватор аграрной компании. Объект попал под обстрел ВСУ, которые продолжают наносить ракетные удары по Новой Каховке. Об этом 2 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вчера вечером был разрушен водный элеватор «Нибулон», расположенный в Весёлом», — уточнил в беседе с ТАСС представитель местной администрации, указав, что киевские боевики наносили удары высокоточным оружием.

Он добавил, что в результате было уничтожено огромное количество зерна, а производственные мощности разрушены.

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Как сообщало ИА REGNUM, город Новая Каховка подвергается обстрелам уже несколько месяцев, в последние дни интенсивность ударов увеличилась в несколько раз. ВСУ выпускают снаряды по городской инфраструктуре и жилым домам. Так, с полуночи 1 сентября и до шести часов утра системы ПВО в Новой Каховке сработали четыре раза.

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