Севастополь, , 09:24 — REGNUM Пожар на Юмашевском рынке в Севастополе ликвидировали спасатели утром 2 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании торгового павильона на территории рынка поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю в 06:36 — позвонили очевидцы.

К моменту прибытия спасателей горели четыре павильона, огонь угрожал перейти на соседние объекты. Локализовать возгорание удалось в 06:59 на площади в 170 кв. м, в 08:21 пожар полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Волжском Волгоградской области сгорел универсальный рынок.