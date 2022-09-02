Буэнос-Айрес, 2 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В сети появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер.

(сс)Presidencia de la Nación Argentina Кристина Фернандес де Киршнер

Как видно на кадрах, мужчина направляет на Киршнер пистолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября вооруженный мужчина направил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. Попытка покушения провалилась, сама политик в результате нападения не пострадала.