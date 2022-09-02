Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Первое сентября 2022 года в Санкт-Петербурге стало самым холодным за весь ряд наблюдений за погодой с 1881 года, дневная температура составила всего +9,7 градусов, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Холодно

По его словам, второе место в списке самых холодных начал осени в Петербурге теперь занимает 1 сентября 1987 года. Тогда столбик термометра поднялся до +10 градусов. Третье — 1914 год с дневной температурой +10,4 градуса.

По данным ведущего специалист Центра «Фобос» Михаила Леуса, 2 сентября в Петербурге немного потеплеет, несмотря на то, что погоду в городе на Неве продолжит формировать тыловая часть циклона.

«Его воздействие будет постепенно ослабевать. В облаках появятся робкие прояснения, небольшие дожди пройдут лишь местами, а температура немного повысится», — заметил синоптик.

Температура воздуха в течение дня будет в районе +11…+13 градусов, по Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.