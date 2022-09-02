Уфа, , 09:25 — REGNUM Более 16 тысяч новых предприятий было создано с начала 2022 года в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что в Башкирии на 2,5 тысяч единиц возросло число субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с августом 2022 года и составило около 123 тысяч.

«С начала года было создано более 16 тысяч новых предприятий. Показывать положительную динамику, несмотря на внешнее давление, нам удается благодаря своевременно принятым антикризисным мерам», — заявил он.

Назаров напомнил, что в Башкирии институты развития предпринимательства на льготных условиях предоставляются лизинг, кредиты и поручительства. Он отметил, что в республике субъектам малого и среднего предпринимательства также предоставляются субсидии на возмещение затрат по восьми направлениям.

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