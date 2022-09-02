Иркутск, 2 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися ЧП на водных объектах. Как сообщает 2 августа пресс-служба ведомства, в основе 49 происшествий, случившихся за три летних месяца, лежит нарушение правил безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

С начала летнего сезона в необорудованных для купания местах погибли 40 человек, семь из них — несовершеннолетние, находившиеся у воды без присмотра. Девятерых тонувших, из которых четверо — дети, удалось спасти очевидцам. Ещё девять человек погибли во время рыбалки. К трагедии привело отсутствие спасательных жилетов, — пояснили спасатели.

По их словам, абсолютным «рекордсменом» по количеству происшествий стало Братское водохранилище: на десять происшествий пришлось девять смертей. На реке Ангаре в результате семи происшествий погибли шесть человек. На Усть-Илимском водохранилище пять происшествий закончились гибелью трёх человек. На реке Белой было зарегистрировано три происшествия с гибелью трёх человек. В Иркутске наиболее опасными местами, где из года в год высок процент погибших при купании, стали «Теплые озера» и «Квадраты» на Ангаре и залив Якоби Иркутского водохранилища.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец июля 2022 года в Приангарье было зарегистрировано 11 случаев на водных объектах, в результате которых спасены семеро несовершеннолетних в городах Иркутске, Ангарске, в Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

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