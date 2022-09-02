Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), являющаяся самой крупной в оппозиции Грузии против того, чтобы в республике использовался закон о «деолигархизации», разработанный на основе разработанного в Киеве. Об этом заявил журналистам депутат грузинского парламента от ЕНД Леван Бежашвили.

Грузия

Политик считает, что закон, принятый киевским режимом, не сработает в Грузии. Оппозиция намерена добиваться, чтобы олигархом был признан основатель правящей партии «Грузинская мечта», крупнейший в стране предприниматель Бидзина Иванишвили.

«Бидзина Иванишвили владеет состоянием в 30% ВВП страны, оказывает прямое воздействие на власть через назначения конкретных должностных лиц и т.д. Мы должны создать грузинскую модель, которая будет учитывать реалии Грузии», — сказал депутат.

Бежашвили указал на то, что министерства в Грузии возглавили бывшие сотрудники компании Иванишвили, что якобы подтверждает его влияние на текущую политику в стране. Депутат заявил, что оппозиция будет добиваться принятия своего законопроекта, так как «Мечта» ни за что не будет предпринимать какие-либо действия против основателя партии.

Напомним, в грузинской оппозиции Иванишвили называют «олигархом», несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не является олигархом, зато олигархи есть в оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: На улицах Тбилиси появились баннеры против Бидзины Иванишвили