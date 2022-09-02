Богота, , 09:19 — REGNUM Колумбия передаст конфискованную у наркоторговцев недвижимость стоимостью около $4,9 млрд фермерам, женским организациям, молодежным коллективам и университетам, заявил 1 сентября президент страны Густаво Петро, как передает агентство Reuters.

Густаво Петро gustavopetro.co

В Колумбии старались продавать конфискованную недвижимость и предметы, а вырученные средства направлять на компенсацию жертвам. В 2021 году в стране открылось агентство недвижимости, которому было поручено управлять частью конфискованных домов и ферм, а также другим имуществом.

Однако продать их зачастую бывает непросто: покупатели боятся появления прежних владельцев или их родственников, особенно после того, как бывшие главари вооруженных группировок возвращаются в страну, отбыв наказание за наркоторговлю в США.

«Мы должны сделать так, чтобы незаконно приобретенные активы перешли к колумбийскому народу. Это не просто какая-то сумма, это 22 триллиона песо [4,9 миллиарда долларов США], — сказал Петро на мероприятии, посвященном назначению должностных лиц, в том числе нового руководителя подразделения страны по борьбе с отмыванием денег. — Это потребует большого мужества».

Петро, избранный в июне, пообещал осуществить амбициозные социальные программы, которые, по его словам, начнут исправлять вековую несправедливость в Колумбии, и что он будет добиваться «полного мира» с леворадикальной партизанской группировкой Армия национального освобождения (ELN).

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