Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Разовая поездка в метрополитене Санкт-Петербурга по жетону или по обычной карте в 2023 году может обойтись в 70 рублей. Об этом свидетельствует заявка городского комитета по транспорту на финансирование в 2023 году, сообщает «Фонтанка».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жетоны метро Петербурга

Комитет запросит на 2023 год 38 млрд рублей, тогда как ранее заявил о потребности в 16 млрд. Комтранс планирует увеличить субсидии городским перевозчикам. Уже есть прогноз о том, сколько будет тратить каждое предприятие в следующем году и сколько денег соберёт с пассажиров. Составить более точный прогноз позволят предполагаемые тарифы на проезд в 2023 году, но они ещё пока не установлены.

Предполагаемая стоимость проезда в метро по жетону с нынешних 65 рублей может подорожать до 70 рублей. По единому электронному билету, по «Подорожнику», разовая поездка обойдётся в 49 рублей, вместо нынешних 45. Плата за проезд в городском наземном транспорте также должна возрасти: она составит 65 рублей и 43 рубля по «Подорожнику».

Отметим, что тарифы будут согласованы окончательно ближе к концу 2022 году. Окончательное решение будет сформировано, исходя из заявки перевозчиков и позиции тарифного и финансового блоков правительства.