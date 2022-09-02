Донецк, 2 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:23 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября боевики ВСУ обстреляли четыре района Донецка.