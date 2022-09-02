Калуга, 2 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Калужская область и Белоруссия в условиях западных санкций продолжают активно развивать двухстороннее сотрудничество в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Дальнейшие перспективы такого взаимодействия стали ключевой темой в рамках встречи губернатора Владислава Шапши и Чрезвычайного и Полномочного посла Белоруссии в Российской Федерации Дмитрия Крутого, посетившего 1 сентября регион с рабочим визитом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области На рабочей встрече губернатора Власоглава Шапши с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым

Приветствуя белорусских партнёров, Владислав Шапша напомнил, что началом отсчёта для многих совместных проектов стало подписанное восемь лет назад между правительствами Калужской области и Белоруссией Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое уже показало хорошие примеры взаимодействия в машиностроении, агропромышленном комплексе, сфере информационных технологий, в образовании и науке, в области культуры и туризма. В частности, белорусские строители построили в Калужской области более 30 многоквартирных домов, несколько детских садов и школ.

«У нас есть все возможности, чтобы наша интеграция и совместная работа набирали обороты, создавались новые логистические цепочки, появлялись новые возможности. Поэтому мы рассчитываем на то, что наша встреча даст новый импульс новым совместным проектам», — отметил Владислав Шапша.

Недавно назначенный на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщил, что рабочая поездка в Калужскую область стала одной из первых в российские регионы. Он подчеркнул важность сотрудничества Белоруссии с Калужской областью в реализации социально значимых строительных проектов. В числе перспективных направлений дальнейшего взаимодействия Дмитрий Крутой назвал проекты в сфере управления городским хозяйством, ЖКХ, переработки твёрдых коммунальных отходов, водоснабжения и водоотведения. Он высоко оценил опыт Калужской области в развитии особых экономических зон и технопарков.

«Мы хотели бы, чтобы этот опыт был тиражирован и в нашей Республике», что особенно актуально в условиях санкционного давления, когда Россия и Белоруссия оказались в дружественной братской связке», — подчеркнул Дмитрий Крутой.

Доля внешнеторгового оборота Калужской области с Белоруссией за первое полугодие 2022 года составила 2,9% от общего внешнеторгового товарооборота региона, а также 30,7% от внешнеторгового товарооборота Калужской области со странами СНГ. За 2021 год внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией составил 175,3 млн долларов США (по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличился на 17,3%). Увеличение стоимостных объемов экспорта обусловлено ростом поставок в Белоруссию черных металлов, алюминия и изделий из него, пластмасс. Среди белорусских поставок в Калужскую область: мясо и пищевые мясные субпродукты, пластмасса, изделий из камня, гипса, цемента, асбеста и слюды.