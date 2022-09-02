Лондон, , 09:15 — REGNUM Британские железнодорожники планируют провести новую серию забастовок 15 и 17 сентября из-за недовольства размером оплаты труда, условиями работы и сокращением рабочих мест. Об этом сообщил на своем сайте Национальный союз железнодорожников, морских и транспортных служащих (RMT).

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

В заявлении отметается, что в акциях протеста примут участие более 40 тысяч членов RMT. В профсоюзе пригрозили властям «фактически парализовать железнодорожную сеть» королевства, что приведет к новым перебоям в транспортном сообщении.

В своих требованиях RMT присоединился к двум другим организациям — Ассоциации наемных работников транспорта (TSSA) и Ассоциации инженеров локомотивов (ASLEF).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Национальная железнодорожная компания Нидерландов (NS) объявила о проведении пятой по счету забастовке из тех, что были обещаны ранее.

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