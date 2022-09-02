Симферополь, , 09:14 — REGNUM Режим временного ограничения на полёты в международный аэропорт «Симферополь» продлён до 10 сентября решение Росавиации. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 10 сентября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Помимо аэропорта Симферополя, режим ограничения полётов сохраняется для аэропортов ещё десяти городов центра и юга России.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения на полёты Росавиация ввела с 24 февраля 2022 года. По данным крымских властей, отсутствие авиасообщения с полуостровом стало причиной снижения туристического потока в Крым этим летом на 19% по сравнению с прошлым годом.