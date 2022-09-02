Симферополь, 2 сентября 2022, 09:14 — REGNUM Режим временного ограничения на полёты в международный аэропорт «Симферополь» продлён до 10 сентября решение Росавиации. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе аэропорта.
Помимо аэропорта Симферополя, режим ограничения полётов сохраняется для аэропортов ещё десяти городов центра и юга России.
Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения на полёты Росавиация ввела с 24 февраля 2022 года. По данным крымских властей, отсутствие авиасообщения с полуостровом стало причиной снижения туристического потока в Крым этим летом на 19% по сравнению с прошлым годом.