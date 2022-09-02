Ярославль, , 09:15 — REGNUM В Ярославле определились с подрядчиком по ремонту улицы Пожарского. Им стала фирма «Восток Запад Транзит». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госзакупок.

Улица Пожарского в Ярославле

Стоимость контракта — 173,7 миллионов рублей. Делать будут участок улицы Пожарского от перекрёстка с улицей Гоголя до Технопарковой. Работы должны начаться с 16 сентября и в этом году они продлятся до 31 октября. Второй этап начнётся в апреле 2023 года. Полностью работы должны завершить к 30 июня 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле ремонтируют одну из самых проблемных дорог