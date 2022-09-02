Донецк, 2 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:22 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября боевики ВСУ обстреляли четыре района Донецка.

Читайте также: Киевские каратели обстреляли четыре района Донецка