Владивосток, , 09:12 — REGNUM В связи с обострением полярного фронта при подходе супертайфуна HINNAMNOR к Корейскому проливу 5 сентября в Приморье ожидаются сильные дожди. Службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности и просят жителей соблюдать меры предосторожности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тайфун Дарья Антонова © ИА REGNUM

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При выходе тайфуна в Японское море и смещении его вдоль побережья ночью и днем 6 сентября в крае ожидаются сильные (15-49 мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) с общим количеством осадков 50-110 мм. Это составляет 60-100% нормы за месяц, а в южных и восточных районах — Находке, Шкотовском, Партизанском районах, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском и Ольгинском округах, Дальнегорске — от 120 до 200 мм (100-150% от месячной нормы).

При этом ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на побережье — 23-28 метров в секунду, на мысах — порывами до 35 метров в секунду. Такой ветер считается ураганным.

6 сентября в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн — 4-5 метров, в открытой части моря — 6-7 метров. В портах побережья – подъем уровня моря до критических значений, в бухтах сильный накат, подтопление пляжей.

На реках ожидаются дождевые паводки, наиболее значительные на реках южных и восточных районов края. Ожидаемый подъём воды в реках составит преимущественно до двух метров, на малых реках бассейна Японского моря прогнозируются резкие подъемы уровня воды до трех метров. Ожидается выход рек из берегов с достижением критических отметок, подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов.

Наиболее паводкоопасными являются Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Хасанский, Октябрьский муниципальные округа и Дальнегорск.

В связи с ожидаемой непогодой спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям края во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Таловка Пенжинского района, расположенном на севере Камчатки, из-за подтопления 13 домов вышедшей из берегов рекой Энычаваям ввели режим повышенной готовности.