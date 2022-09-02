Иркутск, 2 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 2 сентября известило о проведении доследственной проверки по факту гибели мужчины на Байкале. Трагедия случилась накануне днём в заливе Мухор: примерно в 50 метрах от берега 67-летний мужчина при резком повороте румпеля допустил опрокидывание резиновой лодки. Выплыть иркутянину не удалось, и он погиб.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

По предварительным данным, мужчина был без спасательного жилета, в лодке находился один. Очевидец на берегу попытался спасти тонущего, но не смог. Тело 67-летнего мужчины в ходе обследования акватории залива обнаружено спасателями.

По данному факту Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2022 года районе острова Ольхон в местности Идиб в Иркутской области на расстоянии около 300 м от берега произошло затопление маломерного судна кустарного производства, изготовленного по типу катамарана, с подвесным двигателем.

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