Берлин, , 09:25 — REGNUM Оппозиционные партии раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая выразила преступному киевскому режиму безоговорочную поддержку. Политики разместили свои комментарии в Twitter.

Фрау Бербок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бербок заявила 31 августа в Праге, что будет помогать Киеву до тех пор, пока это необходимо. Как сообщало ИА REGNUM, она подчеркнула, что выполнит обещание, даже если её не поддержат немецкие избиратели.

После этого сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель в своём микроблоге призвала отправить главу МИД в отставку. «Тому, кто плюёт на интересы избирателей ФРГ», не место на этом посту, подчеркнула она.

«Нам нужен такой министр, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и [б. УССР]», — написала Вайдель.

Представитель Левой партии Севим Дагделен отметила, что 77% граждан выступают за прекращение вооружённого конфликта через переговоры. В такой ситуации Бербок «отвергает дипломатию» и «демонстрирует неуважение» к людям, недовольным последствиями санкций.

Представитель ХДС по внешней политике Норберт Рёттген заявил, обращаясь к Бербок, что «демонстративный героизм необязателен». Большинство в Германии и так готовы поддерживать Киев.

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