Вашингтон, 2 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Попытка наступления, организованная Владимиром Зеленским и военачальниками киевского режима на территории б. УССР, является политическим шагом. Об этом в эфире Judging Freedom заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, Зеленский обманул Запад и таким образом пытался создать имидж «сильного» государства.

«Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла, — подчеркнул офицер разведки. — Главной целью было создание имиджа якобы сильной [б. УССР], которую поддерживает Запад».

Тем не менее, указывает Риттер, результат оказался противоположным: киевские войска были вынуждены отступить, многие солдаты получили серьёзные ранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский режим предпринял попытку наступления в степях Херсонщины. Попытка эта с треском провалилась — бандеровские формирования понесли очень серьёзные потери в живой силе и технике. Из прифронтовых госпиталей приходит информация об очень большом количестве раненых.

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