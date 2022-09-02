Сеул, 2 сентября 2022, 09:11 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительное сокращение уровня неодобрения политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 30 августа по 1 сентября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 27%, что соответствует показателю прошлой недели.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63% респондентов, что на 1% меньше, чем на прошлой неделе.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» вырос на 1% и составил 36%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 2%, до 34%.