Сеул, 2 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительное сокращение уровня неодобрения политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 30 августа по 1 сентября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 27%, что соответствует показателю прошлой недели.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63% респондентов, что на 1% меньше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» вырос на 1% и составил 36%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 2%, до 34%.