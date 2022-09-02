Москва, , 09:09 — REGNUM Литва, Латвия и Эстония делают все, чтобы Россия их демилитаризовала, считает член Совфеда Андрей Климов.

Сенатор Андрей Климов Council. gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

Он напомнил, что 260 лет назад 2 сентября вассальное герцогство Курляндия и Семигалия обязалось не чинить препятствий русскому транзиту и строительству у них православных храмов.

«Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому», — констатировал Климов в телеграм-канале.

Сенатор также напомнил, что японцы ещё в 1941 решили избежать войны с Москвой.

«Но по настойчивой просьбе партнёров-англосаксов мы за 3 недели августа 1945 демилитаризовали миллионную Квантунскую армию Японии — союзницы Гитлера. После того урока Токио и сейчас не спешит крушить российско-японские отношения «под корень», — подчеркнул парламентарий.

«А вот прибалтийские соседи явно делают всё, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора. К тому же агрессивные соседи должны знать, что тогда нам возможно придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором», — рассуждает Климов.

Он не сомневается, что силы и средства для этого у России есть.

«Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?!» — задает вопрос сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на территории бывшей УССР.

Читайте также: В Британии разъяснили последствия контрнаступления войск киевского режима