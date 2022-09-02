Уфа, , 09:18 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Александра Шельдяева заместителем премьер-министра правительства Башкирии — министром промышленности, энергетики и инноваций региона. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Чиновники Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно распоряжению главы Башкирии, Шельдяев будет координировать работу интеграции промышленности, науки и бизнеса, по научно-технологическому развитию, производству высокотехнологичной продукции, разработкам в области искусственного интеллекта, взаимодействию с Евразийским научно-образовательным центром.

Также чиновник будет курировать вопросы энергетики, промышленности, инновационной и научно-технической деятельности, инвестиционной деятельности в области инноваций, развития инновационных производств и профильных предприятий.

Читайте также: В Башкирии назначат вице-премьера по научно-технологическому развитию