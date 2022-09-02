Уфа, 2 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров подписал указ о назначенииАлександра Шельдяева заместителем премьер-министра правительства Башкирии — министром промышленности, энергетики и инноваций региона. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Согласно распоряжению главы Башкирии, Шельдяев будет координировать работу интеграции промышленности, науки и бизнеса, по научно-технологическому развитию, производству высокотехнологичной продукции, разработкам в области искусственного интеллекта, взаимодействию с Евразийским научно-образовательным центром.

Также чиновник будет курировать вопросы энергетики, промышленности, инновационной и научно-технической деятельности, инвестиционной деятельности в области инноваций, развития инновационных производств и профильных предприятий.

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