Кишинёв, , 09:07 — REGNUM Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало временного поверенного в делах России в Кишинёве Анатолия Лошакова, чтобы получить разъяснения касательно выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова о русскоязычном населении. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служда МИДЕИ.

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Отмечается, что поводом стало выступление Лаврова на марафоне «Знание». Он заявил, что из-за прозападной политики властей Молдавии создаются проблемы для русскоязычного населения в Приднестровье и в Гагаузской автономии. Молдавская сторона не согласна с таким заявлением.

«Права населения, говорящего на русском, [мове], гагаузском, болгарском и на языках других национальных меньшинств, соблюдаются в соответствии с демократическими принципами, а в случае русскоязычного населения, упомянутого в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало уведомлений о нарушениях их прав», — говорится в заявлении.

В МИДЕИ подчеркнули, что законодательство в Молдавии обещает защиту основных прав и свобод человека. Кроме того, Кишинёв очередной раз потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья, называя «незаконными», несмотря на то, что они там находится на основании международного соглашения.

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские русскоязычные телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на территории б. УССР не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.

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