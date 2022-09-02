Кишинёв, 2 сентября 2022, 09:07 — REGNUM Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало временного поверенного в делах России в Кишинёве Анатолия Лошакова, чтобы получить разъяснения касательно выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова о русскоязычном населении. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служда МИДЕИ.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)
Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)

Отмечается, что поводом стало выступление Лаврова на марафоне «Знание». Он заявил, что из-за прозападной политики властей Молдавии создаются проблемы для русскоязычного населения в Приднестровье и в Гагаузской автономии. Молдавская сторона не согласна с таким заявлением.

«Права населения, говорящего на русском, [мове], гагаузском, болгарском и на языках других национальных меньшинств, соблюдаются в соответствии с демократическими принципами, а в случае русскоязычного населения, упомянутого в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало уведомлений о нарушениях их прав», — говорится в заявлении.

В МИДЕИ подчеркнули, что законодательство в Молдавии обещает защиту основных прав и свобод человека. Кроме того, Кишинёв очередной раз потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья, называя «незаконными», несмотря на то, что они там находится на основании международного соглашения.

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские русскоязычные телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на территории б. УССР не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.

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