Лондон, 2 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Киевский режим не сможет оправиться от неудачного контрнаступления ВСУ на Херсон, пишет обозреватель Роберт Фокс в статье для британской газеты Evening Standard.

U.S. Army Europe ВСУ

По его мнению, действия ВСУ носят символический, а не стратегический характер.

По словам журналиста, Владимир Зеленский решился на этот шаг, несмотря на попытки советников отговорить его, обосновывая это неподготовленностью армии.

«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — написал Фокс.

Он заключил, что Зеленский боялся лишиться поддержки западных стран, которые не видят продвижения ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим предпринял попытку наступления в степях Херсонщины. Попытка эта с треском провалилась — бандеровские формирования понесли очень серьезные потери в живой силе и технике.

При этом даже ведущие западные СМИ пишут, что потери киевского режима из-за неудачного наступления под Херсоном — огромны. Из прифронтовых госпиталей приходит информация об очень большом количестве раненых. В Закарпатской области власти объявили траур, так как 128-я горноштурмовая бригада, сформированная в этом регионе и наступавшая под Херсоном, понесла катастрофические потери.

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