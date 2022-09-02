Evening Standard: Киев не оправится от провала наступления на Херсон
Лондон, 2 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Киевский режим не сможет оправиться от неудачного контрнаступления ВСУ на Херсон, пишет обозреватель Роберт Фокс в статье для британской газеты Evening Standard.
По его мнению, действия ВСУ носят символический, а не стратегический характер.
По словам журналиста, Владимир Зеленский решился на этот шаг, несмотря на попытки советников отговорить его, обосновывая это неподготовленностью армии.
Он заключил, что Зеленский боялся лишиться поддержки западных стран, которые не видят продвижения ВСУ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим предпринял попытку наступления в степях Херсонщины. Попытка эта с треском провалилась — бандеровские формирования понесли очень серьезные потери в живой силе и технике.
При этом даже ведущие западные СМИ пишут, что потери киевского режима из-за неудачного наступления под Херсоном — огромны. Из прифронтовых госпиталей приходит информация об очень большом количестве раненых. В Закарпатской области власти объявили траур, так как 128-я горноштурмовая бригада, сформированная в этом регионе и наступавшая под Херсоном, понесла катастрофические потери.
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